LOP evalueert digitaal aanmelden positief: 92 procent kinderen kreeg school van voorkeur Wannes Vansina

27 april 2020

11u29 4 Mechelen 92 procent van de kinderen geboren in 2018 kan naar de school van hun eerste voorkeur. Dat maakte het Lokaal Overlegplatform (LOP) regio Mechelen basisonderwijs bekend. Amper zeven kinderen kregen geen school toegewezen.

Om schoolkamperen tegen te gaan, moesten ouders hun kind voor de eerste keer via digitale weg aanmelden via www.kiesjeschool.be. Alle scholen van het gewoon onderwijs van Mechelen, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver en Zemst deden mee.

684 kinderen (van in totaal 725) werden aangemeld voor de instapklas. “Het resultaat is dat 99% van de kinderen geboren in 2018 een school van hun voorkeur kreeg toegewezen, waarbij 92% van deze kinderen de school van hun eerste voorkeur”, meldt voorzitter Stefaan Deleus.

Slechts zeven kinderen konden ten gevolge van plaatsgebrek niet aan een school van hun voorkeur worden gekoppeld. Zij moeten wachten tot de vrije inschrijvingen, vanaf 29 mei. Er zijn in totaal nog 409 plaatsen beschikbaar in de andere scholen.

Corona

Er werden ook 345 kinderen aangemeld voor hogere jaren in de basisschool. Zij willen van school veranderen of zijn nieuw in regio Mechelen. Bijna driekwart van hen kreeg een plaats toegewezen.

Het LOP is tevreden met het resultaat en prijst zich gelukkig de inschrijvingen via digitale weg te hebben georganiseerd. Fysiek inschrijven met kampeerrisico zouden in deze coronatijden niet mogelijk geweest zijn.