Lokale recherche start onderzoek naar twee overvallen in drie uur Tim Van Der Zeypen

01 juli 2020

15u55 1 Mechelen De recherche van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek onderzoekt twee gewapende overvallen. De ene vond plaats rond 17 uur in een sigarettenwinkel op de Veemarkt, de andere drie uur later in een gokkantoor aan het station.

Kort na 17 uur dinsdagavond wandelde een man sigarettenwinkel Sint-Pieter binnen op de Veemarkt. Een tweede verdachte hield de wacht. “De man ging meteen naar de eigenaar en zwaaide met een mes. Hierbij raakte de eigenaar van de winkel gewond”, klinkt het bij de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

De gewapende overvaller eiste om geld. Hierbij werd nog een keer gezwaaid met het mes. “De eigenaar sprong hierop naar binnen waarna de verdachte wegvluchtte”, luidt het nog. De dader maakte geen buit. Er is inmiddels een onderzoek opgestart.

Heggeschaar

Drie uur later kreeg de politie van Mechelen-Willebroek opnieuw een melding binnen van een gewapende overval in het gokkantoor Ladbrokes in de Leopoldstraat. “Twee mannen met een mondmasker en handschoenen wandelen met een heggenschaar en een hamer naar binnen”, gaat het parket verder.

De uitbater werd bedreigd. De hamer werd tegen de borstkas en tegen de slaap van het slachtoffer geduwd. “Ze eisten de inhoud van de kluis. Wanneer deze niet kon worden geopend, haalden de overvallers een heggenschaar boven. Opnieuw werd een geldsom geëist.”

Link?

Na lang aandringen konden de daders met een geldsom wegvluchten. Ze maakten naar verluidt 1.000 euro buit. De uitbater van het gokkantoor raakte niet gewond. Het is niet de eerste keer dat het gokkantoor werd overvallen. Begin december werd het gokkantoor ook al een keer overvallen.

Toen was de dader alleen en gewapend met een mes. Of er een link is tussen beide overvallen of met de overval op de sigarettenwinkel op de Veemarkt, is nog niet bekend. Het onderzoek wordt momenteel verder gezet door de lokale recherche.