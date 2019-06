Lokale politie voert 1.102 ademtest uit tijdens weekend: 38 chauffeurs positief Antoon Verbeeck

10 juni 2019

17u06 0 Mechelen De lokale politie Mechelen-Willebroek voerde tijdens de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 en van zaterdag 8 op zondag 9 juni alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles uit op diverse locaties in Mechelen en Willebroek. In totaal werden 1.102 ademtests afgenomen.

Van de 1.102 ademtests liepen 38 bestuurders tegen de lamp: 29 wegens strafbare alcoholopname in het verkeer, 6 wegens drugs in het verkeer en 3 wegens strafbare alcoholopname én drugs in het verkeer tegelijkertijd. Zestien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. “Tien bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur. Eén onder hen is officieel gedomicilieerd in Polen. Hij kon zijn boete van 1.260 euro niet onmiddellijk betalen. Hierop werd zijn voertuig weggetakeld tot de effectieve betaling van zijn boete, vermeerderd met de takel- en stallingskosten”, deelt de politiezone mee. “Twaalf bestuurders dienden hun rijbewijs in te leveren voor een periode van 3 uur. Bij deze twaalf bestuurders is er één wel heel hardleers. Op 13 oktober 2018 moest betrokkene haar rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur wegens strafbare alcoholopname in het verkeer. En op 17 februari van dit jaar werd haar rijbewijs zelfs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen wegens dezelfde feiten.”

Er werden ook uitgebreide gerechtelijke controles van personen en voertuigen uitgevoerd. Zo werd er een persoon aangetroffen die nationaal geseind stond als op te sporen ingevolge een gerechtelijk dossier. “Tevens werd bij twee personen een gebruikershoeveelheid drugs aangetroffen. Deze werd in beslag genomen”, klinkt het. De alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles van de Lokale Politie Mechelen-Willebroek werden uitgevoerd in het kader van het verkeersactieplan van de zone, van de BOB-zomercampagne en van het ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’ en zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden.