Lokale politie krijgt twee nieuwe wagens TVDZM

11 juli 2019

12u00 0 Mechelen De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft twee nieuwe voertuigen aangekocht. Het gaat om twee Audi A4’s. “De wagens zijn voor onze verkeersdienst en fungeren als snel interventievoertuig”, luidt het bij de politiezone.

De politiewagens werden besteld in het najaar van 2018 en werden vandaag geleverd. “Met de aankoop van deze voertuigen zetten we niet alleen in op kwaliteitszorg maar eveneens op de veiligheid van onze medewerkers”, klinkt het bij de lokale politiezone. “De nieuwe voertuigen zijn voorzien met de meest recente veiligheidsuitrusting.” Zo zijn de deuren gepantserd, is er een wapenkoffer voorzien voor het collectief wapen en is er een supplementaire batterij voorzien voor een elektrisch circuit. Het totale prijskaartje voor de wagens bedraagt 147.554 euro. “Ook in de toekomst zullen we blijvend investeren in de materiële middelen van onze politiezone. Een moderne en veilige uitrusting zijn de succesfactoren van een hoogstaande dienstverlening”, besluit de politie.