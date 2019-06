Lokale politie kreeg tijdens Kom op tegen Kanker steun van 25 politiezones TVDZM

08u40 0 Mechelen De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft tijdens de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker steun gekregen van 25 verschillende politiezones. De politiezones stuurden hun motorrijders naar Mechelen om er deel te nemen aan de begeleiding van de deelnemers.

Sinds donderdagochtend tot gisteravond vertrokken er elke ochtend en kwamen er ‘s avonds negen verschillende pelotons met elke ruim 120 renners op de Grote Markt in Mechelen. Mechelen was opnieuw gaststad voor de 1.000 kilometer. “Dagelijks reden er 36 motorrijders van de politie mee om de pelotons doorheen het verkeer te loodsen”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “In totaal boden er 25 lokale politiezones hiervoor hun samenwerking aan.” Voor de lokale politie is dergelijke samenwerking onmisbaar bij het organiseren van dergelijk massaevent. “Alleen kan je zo’n event niet klaarspelen. Het is dan ook aangenaam om vast te stellen hoe wij op onze collega’s kunnen rekenen voor deze opdracht”, vult korpschef Yves Bogaerts aan. De 1.000 kilometer ging dit jaar al voor de tiener keer door. Het leverde de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker in ieder geval een recordbedrag op van maar liefst 5,7 miljoen euro. De politie noteerde tot slot geen incidenten.