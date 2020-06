Lijnbus knalt op geparkeerde vrachtwagen: vier pendelaars lichtgewond Tim Van Der Zeypen

29 juni 2020

09u30 1 Mechelen Op de Nekkerspoelstraat, aan de Zonnestraat, in Mechelen zijn maandagochtend vier lichtgewonden gevallen bij een ongeval. Een bus van De Lijn is er gebotst tegen een geparkeerde vrachtwagen.



De bus week rond 8 uur van zijn rijvak af en botste tegen de vrachtwagen. “Door de botsing is de vrachtwagen weggeslingerd tegen de gevel van een woning, maar zonder veel erg”, zegt Danny Dumolin van de politiezone Mechelen-Willebroek.

De schade was aanzienlijk. In de bus liepen vier pendelaars lichte verwondingen op. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. “Over de omstandigheden van het ongeval is nog niets bekend”, besluit de politiewoordvoerder. “Deze zullen verder worden onderzocht.” Door de aanrijding was de Nekkerspoelstraat in de richting van Mechelen deels versperd, maar grote verkeersellende bleef uit.