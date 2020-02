Liefde in ZOO Planckendael gaat letterlijk door de maag Wannes Vansina

12 februari 2020

13u26 0 Mechelen Liefde gaat in ZOO Planckendael letterlijk door de maag, zo blijkt uit een leuk compilatiefilmpje dat het dierenpark in Muizen heeft gedeeld naar aanleiding van Valentijn.

De bonobo’s peuzelden van lekkere groenteharten, terwijl de neushoorns, berberapen en rode panda’s genoten van wat lekkers dat verstopt zat in hartjes gemaakt van brandweerslangen.

“Deze valentijnstraktatie is meer dan een voedzame en amusante actie. Het is een vorm van verrijking en van dierenwelzijn, met liefde gemaakt door een team van een 10-tal vrijwilligers die samen met de verzorgers dag in dag uit klaarstaan voor de dieren van beide dierentuinen”, luidt het.

Verrassing

Ook in ZOO Antwerpen valt de bewoners een liefdevolle traktatie te beurt. “Tip: Kom op 14 februari om 13.45 uur met je geliefde naar het verblijf van de gorilla’s in ZOO Antwerpen. De dieren krijgen dan een lekkere verrassing”, aldus de dierentuin.

Valentijnswedstrijd

De dierenparken organiseren ook een Valentijnswedstrijd. Wie ‘Liefde is…..’ aanvult met de hashtag #ZOOgekopjou maakt kans om op Valentijnsdag getrakteerd te worden op een bezoek met smulmoment in Antwerpen of Planckendael.