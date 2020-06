Lief krijgt navolging: Billie Cup verkrijgbaar in zes horecazaken Wannes Vansina

04 juni 2020

13u40 0 Mechelen Andrea De Smedt van Lief leerde de Mechelaars een jaar geleden de Billie Cup kennen. Met de steun van de stad sprongen intussen vijf andere horeca-ondernemers op de kar van de herbruikbare beker.

Het principe van de Billie Cup is simpel. Klanten betalen 1 euro statiegeld en krijgen dan hun koffie, soep, smoothie of andere afhaaldrank mee in een herbruikbare beker. Het geld krijgen ze terug als ze de beker weer inleveren bij een van de deelnemende zaken.

Ontbijt- en brunchrestaurant Lief in de Graaf van Egmontstraat, open sinds 12 juni vorig jaar, gebruikte hem als eerste. De stad Mechelen gebruikt het prijzengeld van de European Green Leaf Award nu om de herbruikbare beker uit te breiden naar andere horecazaken.

Milieuvriendelijk alternatief

“De Billie Cup is een milieuvriendelijk alternatief voor de vele wegwerpbekers en -potjes die vandaag overal gebruikt worden. Het is een mooi voorbeeld van circulaire economie, want de bekers kunnen ontelbare keren gebruikt worden en bovendien koop je ze niet echt, je gebruikt ze alleen”, zegt schepen van Duurzaamheid Marina De Bie.

Wie een deksel wil, kan dit erbij kopen voor 1,5 euro. Het deksel is niet inwisselbaar om hygiënische redenen. Het blijft dus je persoonlijke bezit en is perfect afwasbaar in een vaatwasmachine.

450 bekers

De Billie Cup is nu ook verkrijgbaar en inwisselbaar bij Beans, Sister Bean, Kaffee-Ine, Kato Gâteaux en Foom. De Smedt is blij dat ze navolging krijgt, want ze was slachtoffer van het succes. “Ik zat soms door mijn voorraad bekers heen. Nu er meer in omloop zullen zijn, is dat probleem van de baan.”

De zes deelnemende zaken beschikken momenteel over 75 bekers. Om te beginnen zullen er dus 450 stuks in omloop zijn in Mechelen. Horecazaken die zich bij het initiatief willen aansluiten, kunnen een mailtje sturen naar info@liefmechelen.be.

“Uit voorbeelden in Gent, Antwerpen en Brussel is gebleken dat hoe meer horecazaken de Billie Cup gebruiken, hoe beter het werkt”, weet ze. Lief gaat na de coronalockdown waarschijnlijk woensdag weer open. “Gelukkig ben ik kunnen terugvallen op mijn oude job, televisiewerk.”