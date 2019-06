Lief introduceert Billie Cup en açai bowl in Dijlestad Wannes Vansina

12 juni 2019

17u59 8 Mechelen De Mechelse Andrea De Smedt heeft woensdag in de Graaf van Egmontstraat ontbijt- en lunchbar Lief geopend. Met haar vegetarische en veganistische horecazaak introduceert ze de Billie Cup en açai bowl in de Dijlestad.

De Smedt werkte de afgelopen jaren als productieassistent en assistent-programmamanager bij de zenders Vier en Vijf. “Een toffe job, maar ik bedacht mij dat ik met evenveel uren te werken en evenveel doorzettingsvermogen evengoed als zelfstandige kon beginnen. Afgelopen zomer heb ik de knoop doorgehakt.” Na drie maanden renoveren kan Lief de deuren openen. Het terras volgt nog, net als de bovenverdieping.

Brazilië

De inspiratie voor Lief komt van een reis die ze vier jaar geleden naar Brazilië maakte. Daar maakte ze kennis met de açai bowl, op basis van de açaibes. “De laatste jaren komt dat heel erg op, maar in Mechelen ontbrak dat nog.” Verder op de kaart onder meer smoothies, granola, een spiegelei met oesterzwam, scrambled tofu en toast guacamole, alles afgewerkt met een eetbaar bloempje. Ook aan kinderen is gedacht.

Palmolie

Wat ook nog ontbrak: de Billie Cup voor haar take-away-aanbod. “In Antwerpen en Gent is het al wijdverspreid. Bezoekers betalen een euro extra voor hun beker, maar krijgen die terug wanneer ze deze opnieuw inleveren.” Duurzaamheid is belangrijk voor De Smedt. In Lief bijvoorbeeld geen palmolie. “Ik ben vorig jaar naar Borneo gereisd. Verschrikkelijk om al die boskap te zien.” Ze werkt ook met lokale producten. De koffie komt bijvoorbeeld van het Mechelse De Kaffefabrik, het fruitsap van het Duffelse Filoes.

Praatgroepen

Lief staat niet alleen voor Andrea De Smedt. “Ik wil niet alleen goed zijn voor het lichaam en de planeet, maar ook een maatschappelijke rol opnemen. De kans is groot dat Hoogsensitief Vlaanderen vanaf september hier zijn praatgroepen zal organiseren”, vertelt ze.

Lief is elke dag behalve zondag en dinsdag open van 8 tot 16 uur, zaterdag van 9 tot 17 uur. Meer info op www.facebook.com/liefmechelen.