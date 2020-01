Libanees (29) riskeert acht maanden cel voor reeks diefstallen Tim Van der Zeypen

12u00 0 Mechelen Mustapha W., een 29-jarige vluchteling uit Libanon riskeert een celstraf van acht maanden met uitstel. De twintiger stond terecht voor een reeks diefstallen.

Beklaagde werd ook verschillende keren op heterdaad betrapt. Alleen kon hij zich niet veel meer herinneren van die feiten. “Ik was vaak dronken”, klonk het bij de 29-jarige. “Om mijn problemen te vergeten.” Acht maanden geleden was de man zijn vaderland ontvlucht richting Europa.

Eens in België ging hij diefstallen plegen. Naast de diefstal van een fles Vodka in een winkel in Anderlecht, de diefstal van een laptop en rugzak in Brussel stond beklaagde ook nog terecht voor een inbraak in een werfcontainer en auto-inbraak in Mechelen.

“Het was dankzij een getuige dat de politie hem toen op basis van een persoonsbeschrijving kon arresteren”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Hij was toen ook nog in het bezit van een plastic zak met daarin verschillende polshorloges, horlogebandjes en zelfs juwelen.”

De man zit sinds september jongstleden in de gevangenis. Vandaag op zitting vroeg zijn raadsman Cédric Monheim voor een straf met uitstel. Alle feiten, buiten de inbraak in de werfcontainer, werden niet betwist. “Die weefcontainer is hij binnengedrongen om te kunnen slapen. Het raampje was op dat moment al ingeslagen”, besloot de strafpleiter.

Vonnis volgt op 5 februari.