Lezers verkiezen 'Fine ICE' tot beste ijsjesverkoper Els Dalemans

30 juni 2019

17u38 2 Mechelen Met 710 stemmen is ‘Fine ICE’ uit Heffen (Mechelen) door de lezers van HLN.be uitgeroepen tot beste ijsjesverkoper van de regio. “We bestaan nog maar enkele maanden, dit is een mooie aanmoediging om door te gaan”, zegt zaakvoerster Tina Vandenbroucke.

“Als kind was ik al gepassioneerd door ijs. We aten thuis graag vers en lekker en er werd dan ook al eens zelfgemaakt ijs gedraaid. Ook als volwassene bleef ik nieuw smaken uitproberen, vrienden en familie begonnen mij meer en meer te vragen om ook voor hen artisanaal ijs te bereiden. Wat ik maakte, smaakte duidelijk naar meer. Maar omdat de technische kennis ontbrak, besloot ik vorig jaar de cursus ‘ambachtelijk ijsbereider’ te volgen bij Syntra. Sinds januari ben ik eindelijk ijsmaker in bijberoep”, zegt Vandenbroucke.

Hoogzwangere vrouw

“Omdat ik deze passie voor lekker ijs combineer met een voltijdse job, werk ik enkel op bestelling. Zeker met de hitte van de voorbije dagen hebben we een voldoende grote voorraad aangelegd. Je kan bij Fine ICE dus geen ijs per bolletje komen kopen, maar wel literijs bestellen via Facebook of mail. Al maak ik wel eens een uitzondering voor ‘noodgevallen’. Zo stond er eens om 22 uur ‘s avonds plots een hoogzwangere vrouw aan de deur die stracciatella-ijs moést hebben. Je begrijpt dat ik haar onmogelijk kon wegsturen, ik heb haar snel uit de nood geholpen (lacht).”

Fine ICE, Steenweg op Blaasveld 59, www.facebook.com/FineICE.Artisanaal.Ijs