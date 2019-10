Leuvensesteenweg vijf dagen dicht voor renovatie spoorwegbrug Wannes Vansina

08 oktober 2019

12u33 0 Mechelen De Leuvensesteenweg in Muizen zal van donderdag 17 tot en met maandag 21 oktober zijn afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van de spoorwegbrug nabij Planckendael.

Infrabel voert in die periode belangrijke renovatiewerkzaamheden uit. Zo wordt het brugdek uit- en ingereden met behulp van zogenaamde kamag’s. De werkzaamheden vinden ook ’s nachts plaats, met mogelijke geluidshinder voor de omwonenden tot gevolg. Treinverkeer is in het weekend niet mogelijk.

Het verkeer wordt omgeleid via de E19. Fietsers kunnen het jaagpad langs de Leuvense Vaart gebruiken. Daar komen ook jerseys om sluipverkeer van wagens onmogelijk te maken.