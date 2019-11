Les Garçons de Malines brengt explosie van kleur op Vismarkt Wannes Vansina

10 november 2019

12u13 0 Mechelen Tom De Clerck (40) heeft op de Mechelse Vismarkt Les Garçons de Malines geopend. Geen horecazaak, wel een concept store die interieur en bloemen combineert. “Verwacht een explosie aan kleur”, nodigt de oprichter uit.

Tom en zijn partner Jan kochten het pand drie jaar geleden. Na eerst het woongedeelte te hebben gerenoveerd, was het tijd om ook de winkelruimte (waar jaren terug Paté du Chef was gevestigd) aan te pakken. “Het pand dateert oorspronkelijk uit 1500 – dat zie je aan de kelder. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk oude elementen te behouden en zichtbaar te maken”, vertelt hij.

Sinds twee weken runt hij Les Garçons de Malines, een winkel die hij zelf omschrijft als ‘een eigenzinnige wereld waar geuren en kleuren van verse snijbloemen en planten harmonisch samenvloeien met een eclectische mix van antiek, kunst, hedendaags design & curiosa’.

“Alles is tegenwoordige het neutrale Scandinavisch. Dat is ook mooi, maar wij hebben liever een explosie van kleuren. De winkel had onze living kunnen zijn. Dit straalt uit wie wij zijn als mensen en waar we voor staan.”

Bezoekers vinden een combinatie van antiek en design. Alles is gemaakt van natuurlijke producten, vaak met de hand. Voor de snijbloemen en planten kozen ze voor minder voor de hand liggende soorten. “Bedoeling is dat er rotatie zit in het aanbod. Bezoekers zullen dus regelmatig iets nieuws ontdekken.”