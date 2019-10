Leider van drugsbende koos vooral meisjes als drugskoerier: “Zij worden minder gecontroleerd door de politie” Leden van cocaïnebende met 1.400 klanten riskeren celstraffen van 9 maanden tot 8 jaar Tim Van der Zeypen

24 oktober 2019

14u15 0 Mechelen De 24-jarige Yassin M. uit Mechelen riskeert een celstraf van acht jaar effectief. De twintiger stond donderdagvoormiddag samen met negentien anderen terecht voor het verhandelen van cocaïne. De Mechelaar werd aanzien als leider van een drugsbende, die volgens het parket een klantenbestand had van 1.400 klanten in de ruime Mechelse regio.

Na ruim anderhalf jaar onderzoek met observaties en telefoontaps, rolde het Mechelse gerecht de cocaïnebende eind juli 2018 op. Verschillende huiszoekingen leverde drugsvondsten en aanzienlijke geldsommen op. Sindsdien zit de 24-jarige Mechelaar ook in de gevangenis. Hij werd door het gerecht aanzien als leider van de bende. Een die voornamelijk uit jongeren tussen de 19 en 23 jaar oud. “De beklaagde koos hen bewust zodat hij hen kon inpalmen met mooie praatjes en had een lichte voorkeur voor jonge meisjes. Omdat zij minder werden gecontroleerd door de politie”, zei openbaar aanklager Peter Peereboom op zitting.

De jonge, veelal vrouwelijke, koeriers was maar één van de vele trucs die de 24-jarige toepaste om zolang mogelijk uit het vizier van de politie te blijven. Zo liet hij de drugs stockeren bij enkele vertrouwelingen en stuurde hij de koeriers aan vanuit een shishabar in het Brusselse. “Hij werkte verder met calltakers die de bestellingen opnamen en liet de koeriers met hun eigen voertuigen de drugs aan huis leveren nadat ze de leveringen waren komen ophalen in de Brusselse bar”, ging Peereboom verder. “Hij had ook enkelen in dienst die wagens wilden huren of nummerplaten liet inschrijven op hun naam. In ruil voor cocaïne.”

850.000 euro winst

Het parket vorderde donderdag een strenge effectieve celstraf van 8 jaar tegen de Mechelaar. Onder meer omdat hij gedurende dit onderzoek nog veroordeeld werd tot een celstraf van dertig maanden voor cocaïnehandel. “Meneer bleef dus maar handelen en vindt het dus blijkbaar helemaal niet erg om op de kap van de gezondheid van zijn medemens of door anderen in de put te duwen, zichzelf te verrijken”, besloot Peereboom. Hij berekende de gemaakte winst door de bende, op een dertigtal maanden tijd, op meer dan 850.000 euro en vroeg dan ook aan de rechtbank om dat geld verbeurd te verklaren.

De 24-jarige zelf ontkende zijn betrokkenheid in de zaak niet, maar M.’s advocaat Sam Vlaminck minimaliseerde wel zijn rol: “Er wordt hier gezegd dat mijn cliënt een zeker gezag uitoefende. Ik vraag me af wat er hiervan is terug te vinden in het dossier? Verschillende betrokkenen hebben een ander drugshandeltje opgestart. Als hij het gezag zou hebben, zoals werd beweerd door het parket, zou dit niet hebben gekund.” De strafpleiter vroeg aan de rechtbank tot slot om rekening te houden met de jonge leeftijd van de Mechelaar en vroeg een opschorting van straf bij de eerdere veroordeling.

Straffen met uitstel

Tegen de negentien andere leden van de drugsbende vorderde het parket celstraffen van negen maanden met uitstel tot vijf jaar effectief. Het ging onder meer veertien koeriers, drie calltakers die de bestellingen opnamen en een drietal logistiek medewerkers. Hun advocaten kwamen donderdag nog niet allemaal tot pleiten. Volgende week zal de zitting worden verdergezet. Een vonnis in het drugsdossier wordt pas eind november verwacht.