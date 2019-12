Leider van cocaïnebende veroordeeld tot zes jaar effectief: “Beklaagde koos doelbewust jonge meisjes als koerier.” TVDZM

06 december 2019

17u45 0 Mechelen De rechters in Mechelen hebben twintig leden van een cocaïnebende schuldig bevonden en veroordeeld. Spilfiguur Yassin M. (24) vliegt zes jaar achter de tralies, andere bendeleden kwamen er vanaf met werk- en celstraffen. Opmerkelijk was dat de twintiger voornamelijk jonge en vrouwelijke koeriers koos. “Zij worden minder gecontroleerd door de politie”, klonk het.

De bende werd eind juli 2018 opgerold. Dit na een doorgedreven onderzoek van ruin anderhalf jaar. De 24-jarige M. werd samen met de negentien andere bendeleden opgepakt en zit sindsdien in de cel. Door het gerecht werd hij aanzien als leider van de drugsbende die voornamelijk cocaïne verhandelde. “Veelal koos hij jonge en vrouwelijk koeriers om de drugs af te leveren bij zijn klanten”, stelde het openbaar ministerie in oktober. “Omdat zijn volgens beklaagde minder werden gecontroleerd door de politie.”

Zelf opereerde hij vanuit een Brusselse shishabar en nam hij zogeheten ‘calltakers’ in dienst om de bestellingen op te nemen. De drugs liet hij stockeren bij een van de bendeleden, verschillende koeriers brachten de drugs vervolgens tot bij de afnemers. Zelf ontkende de 24-jarige zijn betrokkenheid in de bende niet. “Maar mijn cliënt is niet de spilfiguur”, klonkt het. De Mechelse rechter geloofde dat niet en veroordeelden hem als bendeleider tot een celstraf van zes jaar effectief.

Er werd ook zo’n 275.000 euro vermogensvoordeel verbeurd verklaard. Dat bedrag zou de twintiger hebben verdiend met het verhandelen van de drugs. Ook alle negentien andere verdachten in de cocaïnebende werden schuldig bevonden. Twee ervan kwamen er vanaf met een werkstraf van respectievelijk 60 en 120 uur. De overige zeventien kregen celstraffen van één jaar met uitstel tot vier jaar effectief.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis is nog niet bekend.