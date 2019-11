Leest Geweest organiseert virtuele wandeling door dorp: “De vele mooie verhalen moeten bewaard blijven” Wannes Vansina

28 november 2019

15u22 1 Mechelen De vrijwilligers van Leest Geweest organiseren dit weekend in Ter Coose een tentoonstelling over hun dorp. Aan de hand van foto’s en anekdotes nemen ze bezoekers mee op een virtuele wandeling doorheen Leest.

Leest Geweest werd een kleine twee jaar geleden opgericht. Sindsdien verzamelden de leden al duizenden foto’s vanaf 1900 tot nu. Dit voorjaar hielden ze een eerste tentoonstelling, dit weekend volgt een tweede. De foto’s worden op groot scherm getoond en met de nodige anekdotes toegelicht. Er wordt ook gebruik gemaakt van recent gemaakte filmpjes om van de ene naar de andere locatie te gaan.

De interesse is groot. De zondagspresentatie is al enkele weken volzet en ook de voorstellingen van zaterdag stevenen af op een uitverkochte zaal. “We kijken er ontzettend naar uit”, zegt Hugo Lauwens, een van de zeven bezielers van Leest Geweest. “Het archiveren van de oude foto’s is voor ons meer dan een hobby. Het is een passie geworden en die delen we graag met andere mensen. We hopen ook nog meer inwoners warm te maken om hun oude fotoalbums te laten digitaliseren, zodat de vele mooie verhalen uit Leest nog generaties lang bewaard blijven.”

De stad ondersteunt Leest Geweest met een toelage van 500 euro. “Dit soort initiatieven verbindt mensen”, zegt schepen Björn Siffer. Leest Geweest stelt haar collectie ook ter beschikking van het Stadsarchief en het Museum Hof van Busleyden. Een selectie van de verzamelde foto’s komt via hen op de Regionale Beeldbank Mechelen terecht. Meer info hier.