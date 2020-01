Leerlingen verzorgen nieuwjaarsreceptie armoedevereniging: “Confronterend, maar leerrijk” Wannes Vansina

17 januari 2020

15u02 1 Mechelen Jongeren uit het deeltijds onderwijs hebben vrijdag de nieuwjaarsreceptie van de Mechelse armoedevereniging De Keeting in goede banen geleid. “Confronterend, maar leerrijk.”

De receptie stond in het teken van dankbaarheid. Voor partners, sponsors én sympathisanten zonder wie de werking niet mogelijk zou zijn. “Vandaag mogen onze vrijwilligers uitdrukkelijk niet werken!”, zegt coördinator Natasja Lories.

De ontvangst en het uitdelen van hapjes werd overgenomen door een tiental jongeren van Emino. “We maken jongeren uit het deeltijds onderwijs instapklaar voor duaal leren door hen arbeidsattitudes als samenwerken en op tijd komen aan te leren”, zegt coach Nima Rasoolzadeh.

Leerlingen Jasmin Ouzaâ was blij met haar werkplek. “Het is leerrijk en tegelijk confronterend. Nu sta ik er meer bij stil dat niet iedereen heeft wat ik heb. Het is leuk om te zien dat mensen die minder hebben hier stralend binnenkomen en gezellig samenzitten.”

Beangstigend

En ze zijn met velen. Elke openingsdag zijn de bezoekers van de Keeting met een 45 à 50-tal, de mensen van de kledingwinkel niet meegeteld. “De Keeting bestaat 66 jaar, beangstigend lang want armoede is een onrecht dat niemand verdient”, zegt Lories.

Tijdens haar nieuwjaarsbrief, symbolisch om vijf voor twaalf, brak ze een lans voor échte gelijke kansen. “De ongelijkheid leidt tot discriminatie, racisme, onbegrip, frustraties en soms ook uitzichtloze situaties. Heb oog voor elkaar!”

Solidariteit

De samenwerking met Emino loopt al sinds oktober. Jongeren werken in de ontmoetingsruimte en de kledinghoek. “Hierdoor ontmoeten beide werelden elkaar én leren ze van elkaars talenten. Op die manier ontstaat solidariteit en begrip voor mekaar in onze maatschappij.”