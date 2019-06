Leerlingen verlossen Dijle al suppend van afval Wannes Vansina

27 juni 2019

Leerlingen van Busleyden Atheneum campus Pitzemburg gingen donderdag suppen op de Dijle. Niet alleen omwille van het plezier, ook om afval uit de rivier te vissen. Alles samen sprokkelden ze zo’n drie vuilzakjes zwerfvuil bijeen. De activiteit hadden deze leerlingen te danken aan hun inzet voor het milieu. Tijdens een afvalweek brachten zij het minste afval mee naar school. Net vandaag kwam Ivarem ook langs in de Bruul 129 om Pitzemburg te belonen in het kader van het project Afvalarme school 2020, waar Pitzemburg al vier jaar aan deelneemt. De school organiseerde tal van acties, gaande van zwerfvuil opruimen, over sensibiliseringsacties zoals het GO FOR ZERO-spel en de ‘Cut the Crap’-quiz tot de aankoop van 1.500 herbruikbare bekers. Het leverde Pitzemburg vijf ‘planeten’ op.