Leerlingen verkopen Stasshartjes om radiostudio verder uit te bouwen Wannes Vansina

12 november 2019

16u41 2 Mechelen De leerlingen van Campus Stassart van het Busleyden Atheneum in Mechelen hebben dinsdag 600 Stasshartjes gebakken. De koekjes worden donderdag in het kader van Rode Neuzendag verkocht. De opbrengst gaat naar de radiostudio van de leerlingen.

Stasshartjes zijn zandkoekjes in hartvorm, gedipt in chocolade. Vorig jaar werden ze voor het eerst gebakken. “Ze vielen zo in de smaak, dat we dit jaar het aantal hebben verdubbeld”, zegt Elynn Asselberghs, verantwoordelijke Rode Neuzen Dag.

De koekjes worden verkocht ten voordele van het project ‘Stassart Got Beats’. De school kocht vorig jaar een caravan aan waarin de leerlingen elke laatste vrijdag van de maand radio maken. De muziekinstallatie zal worden verbeterd en er komen muziekboxen over de ganse speelplaats.

De radio is niet alleen ‘fun’. “De leerlingen brengen zelfgeschreven muziek, waarin ze hun angsten, frustraties maar ook dromen benoemen. Zo proberen we meer begrip voor elkaar te creëren en voor een positieve sfeer te zorgen zodat iedereen zich goed voelt. Dat werkt enorm goed”, zegt Asselberghs.

Directeur Tanja Janssens: “Leerlingen die zich goed voelen op school zijn gemotiveerder en presteren beter. Daarom vinden we het belangrijk om op school werk te maken van zowel fysiek als mentaal welbevinden. Onze school barst van het talent en we willen onze leerlingen dan ook een platform geven om hun talent verder te ontwikkelen.”

Bedoeling is het aantal radiomomenten in de loop van het schooljaar en zeker volgend schooljaar op te drijven.