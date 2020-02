Leerlingen Sint-Romboutscollege op rondreis door Italië: “Merken niks van heisa rond coronavirus” Els Dalemans

25 februari 2020

15u47 4 Mechelen De zesdejaars van het Sint-Romboutscollege uit Mechelen zijn al een week op rondreis doorheen Italië. De uitbraak van het coronavirus daar zorgt niet voor paniek. “We merken er maar weinig van: musea en bezienswaardigheden blijven open, overal is het gezellig druk. We gaan onze reis dan ook niet afbreken, en keren gewoon vrijdag terug zoals gepland”, zegt coördinator Geert Onsia.

“We vertrokken vorige week woensdag met een groep van 126 mensen - 115 leerlingen en 11 leerkrachten - naar Italië. Onze rondreis startte in Napels, daarna bezochten we Rome, en op dit moment bevinden we ons in Siena. We reizen nog verder door naar het Noorden, tot in Firenze en Pisa. De stad Milaan, waar de paniek om het coronavirus groot zou zijn, staat niét op onze planning”, zegt Onsia.

Mondmaskers

“We merken hier maar weinig van de heisa die er volgens buitenlandse media zou zijn. Er zijn niet opvallend minder mensen op straat, niemand draagt mondmaskers, alle musea en bezienswaardigheden blijven gewoon toegankelijk voor het publiek. We waren net in Rome, waar we samen met een grote mensenmassa een evenement bijwoonde. Ook daar verliep alles normaal. Enkel in één museum in Assisi werden onze audiosets na gebruik ontsmet, als voorzorgsmaatregel.”

Paniek zaaien

“Ook onze leerlingen zelf zijn amper met het coronavirus bezig. Ze zijn van ’s morgens tot ’s avonds druk in de weer, genieten van een unieke reis in een fijne vakantiesfeer met hun klasgenoten. Ons leerkrachtenteam wil die sfeer niet bederven, we volgen daarom de zaak rustig maar goed op zonder paniek te zaaien. We krijgen geen waarschuwingen, ook het reisadvies naar Italië is niet alarmerend.”

Eén telefoontje

“We kregen vanuit België welgeteld één telefoontje van een bezorgde ouder, maar die konden we geruststellen. Het lijkt alsof de paniek om het coronavirus elders groter is dan in Italië zelf. Als alles ook de komende dagen even rustig blijft, werken wij ons programma verder af. Het heeft geen zin om voor zo’n grote groep alle plannen last-minute te wijzigen en voor nog meer chaos te zorgen. We vliegen liever gewoon vrijdag terug naar België zoals gepland.”