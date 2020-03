Leerlingen Sint-Maartenschool applaudisseren voor zorg Wannes Vansina

20 maart 2020

De oproep om op klokslag 12 uur luid te applaudisseren als teken van solidariteit, werd hier en daar in het Mechelse goed opgevolgd. Onder meer leerlingen van de Sint-Maartenschool in Hombeek sloegen de handen op elkaar, voor een spandoek met opschrift ‘een hart voor de zorg’. Op veel meer plaatsen hingen Mechelaars witte lakens, of wat daarvoor moest doorgaan, uit, om medewerkers van onder meer de ziekenhuizen een hart onder de riem te steken.

