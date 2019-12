Leerlingen Sint-Janshof voorstander Europees rookverbod in horeca Wannes Vansina

10 december 2019

17u29 1 Mechelen Europa Direct Provincie Antwerpen is dinsdag in het Sint-Janshof in Mechelen gestart met een tournee van twee weken langs buitengewone secundaire scholen.

Doel was de jongeren bewust te maken van de werking en invloed van de Europese besluitvorming. Zo kregen de jongeren de opdracht om in de huid te kruipen van Europese ministers en Europarlementariërs en te beslissen of er in alle lidstaten een rookverbod moet komen in de horeca. Een kleine meerderheid bleek voor.

Daarnaast kwamen actuele thema’s als privacy op sociale media, Brexit en de relaties met Poetin of Trump aan bod. “Wat betreft het aanleren van burgerschap, democratische vaardigheden en leren discussiëren valt het buitengewoon onderwijs al eens uit de boot. Voor hen doen we een extra inspanning. Zo brengen we de leerlingen politiek bewustzijn bij”, aldus Jeroen Jochems van Europa Direct.