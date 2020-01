Leerlingen PTS stoten met Lego-bus door naar Beneluxfinale Wannes Vansina

13u43 0 Mechelen De eerstejaars van PTS Mechelen hebben de regionale finale van de First Lego League gewonnen en mogen nu met hun Lego-bus naar de Beneluxfinale.

De First Lego League is een internationale wedstrijd voor leerlingen van 8 tot en met 14 jaar gebaseerd op de welbekende bouwstenen. De leerlingen van het eerste jaar A-stroom van de provinciale school bouwden in het kader van het vak STEM een bijzondere bus.

“Ze ontwierpen een bus die aangedreven wordt door groene energie dankzij zonnecellen. Bovendien kan de bus over files rijden en veegt hij de straat zodat er ook aan afvalverwerking wordt gedaan. Tenslotte dachten de leerlingen na over vervuilde stadslucht: een luchtzuiverende plant staat in voor gezonde lucht”, luidt de beschrijving.

De finale vindt op 25 januari plaats in Breda. 54 ploegen nemen deel. Naast de robotwedstrijd moet elk team ook een eigen onderzoek uitvoeren over de maatschappelijke rol van techniek en technologie en gaan ze op zoek naar creatieve oplossingen voor uitdagingen.