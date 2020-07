Leerlingen Mode exposeren zwart in Museum Hof van Busleyden Wannes Vansina

03 juli 2020

18u01 0 Mechelen Op de zolder van het Mechelse museum Hof van Busleyden is deze week ‘Paint it Black’ opengegaan. Het gaat om een expo met werk van de leerlingen van de afdeling Mode van Ursulinen Mechelen.

De scholieren verdiepten zich het afgelopen schooljaar in de modetrends uit de Bourgondische periode. Ze kozen een kenmerkend detail uit een schilderij, maakten dat na in wol en linnen en kleurden dat met behulp van aloude technieken zwart. Vervolgens integreerden ze het in een eigen creatief silhouet. Die werken worden nu tentoongesteld tot 13 september.

“Het fijne is dat de studenten een stukje kostuumgeschiedenis in de praktijk hebben mogen ervaren. Ze hebben ondervonden dat het helemaal niet gemakkelijk is om de kleur zwart te ‘maken’”, zegt Cathérine Van den Bossche, coördinator Mode van de Ursulinen.

Meer informatie op hofvanbusleyden.be/paint-it-black. Toegang is inbegrepen in een museumticket.