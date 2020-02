Leerlingen maken theater én studiekeuze met ‘BimSem on stage’ Wannes Vansina

20 februari 2020

19u23 0 Mechelen Welke basisoptie moet ik volgend jaar kiezen? Veel eerstejaars secundair die ermee worstelen. BimSem gaat deze week op een creatieve manier op zoek naar antwoorden met ‘BimSem on stage/en scene’.

De 215 eerstejaars proeven de ganse week van alle mogelijke basisopties die ze in het tweede jaar zouden kunnen kiezen. Het resulteert niet alleen in een beter inzicht, maar ook in een voorstelling waarin de verschillende keuzes aan bod komen.

De acts en (Frans- en Engelstalige) sketches worden ingeoefend binnen de basisopties ‘Kunst en creatie’ en ‘Moderne talen en wetenschappen’, de dansjes vormden een onderdeel van de verkenning van de basisoptie ‘Sport’. De leerlingen van ‘Economie en organisatie’ zorgen er dan weer voor de marketingmachine. Leerlingen die graag beeldend werken, maken de maskers.

Het resultaat wordt op 10 en 11 maart gespeeld voor onder meer de ouders. “Op die manier brengen we hen op een speelse manier in contact met de opties”, zegt directeur Jurgen Moons.