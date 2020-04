Leerlingen en leraren COLOMAplus maken samen muziek vanuit hun kot Wannes Vansina

10 april 2020

14u58 0

Er zit muziek in COLOMAplus, ook al zijn de schoolpoorten dan gesloten. Leerlingen en leerkrachten maakten samen een cover van ‘Africa’ van Toto, elk vanuit hun eigen ‘kot’. Elf scholieren en drie leraren leverden geluid en beeld aan leerling fotografie Aron Vermeiren, die er vervolgens zijn bewerkingsskills op losliet. “Het resultaat is een professioneel ogende clip, die we trots op ons YouTube-kanaal met de wereld delen”, meldt de school. De muzikanten maken overigens allemaal deel uit van de COLOMAplus Band, een groepje leraren en leerlingen dat regelmatig optreedt.