Leerlingen duaal leren trekken naar buitenland, en omgekeerd: “Geheimen Belgische chocolade leren kennen”

Wannes Vansina

23 januari 2020

18u09 2 Mechelen Zes leerlingen van Campus Nekkerspoel van het Busleyden Atheneum gaan dit voorjaar twee weken elders in Europa werken. Omgekeerd ontvangt de Mechelse school voor het eerst ook een buitenlandse studente.

Leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs kunnen sinds drie jaar voor twee weken op stage in het buitenland dankzij Erasmus Duaal. “Sindsdien kent het aantal uitwisselingsstudenten een explosieve groei, om het nog zacht uit te drukken”, zegt Ben Bruyndonckx van Syntra Vlaanderen.

Campus Nekkerspoel, waar leren gecombineerd wordt met werken, sprong van in het begin mee op de kar en stuurt dit voorjaar zes studenten hotel, verzorging en kantoor naar Nederland, Estland, IJsland, Italië en Spanje. “Het komt bovenop onze onderwijstaak, maar die gasten zien openbloeien maakt alles goed”, zegt Vanessa Ramael.

Vakleerkracht hotel Robert Carlier bevestigt: “Op die twee weken worden ze volwassener en krijgen ze een andere kijk op de wereld.” Vorig jaar ging een leerling bijvoorbeeld aan de slag in de keuken van Sergio Herman.

Taarten

Omgekeerd ontvangt Campus Nekkerspoel voor het eerst een student in het kader van Erasmus Duaal. Banketbakker Friederike Bühler (23) uit Dresden (Duitsland) maakte en verkocht vorige week taarten bij Patisserie Savarin, deze week is ze in de weer met chocolade in The Cacao Project.

“Zeer interessant”, vindt ze. “Mijn patisserieopleiding was zeer Duits en traditioneel. Wat chocolade betreft, hebben we in Dresden niet veel. Ik kan dit Erasmusproject alleen maar aanbevelen. Het is verrijkend.”

Ze was nooit eerder in België en koos daarom voor ons land. Mechelen bevalt haar. “Een vriendelijke open stad met een mooie kathedraal en wondermooie flair.”