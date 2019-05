Leerlingen De Ham blazen bellen in Zwiebelbos: “Maak onze speelpleintjes rookvrij” Els Dalemans

28 mei 2019

14u45 1 Mechelen Met de boodschap ‘ik blaas liever bellen dan rook’ riepen de leerlingen van basisschool De Ham uit Mechelen dinsdag op om hun speelpleintjes rookvrij te maken. De kinderen trokken hiervoor naar het Zwiebelbos vlakbij de school, waar ze symbolisch samen zeepbellen de lucht in bliezen.

Met de actie steunen de schoolkinderen de ambitie van de beweging ‘Generatie Rookvrij’ om te werken aan hun rookvrije toekomst. “Ons doel is ervoor te zorgen dat geen enkel kind nog begint met roken. Elke week steken in België echter honderden jongeren hun eerste sigaret op. Aan de basis hiervan ligt een simpele logica: zien roken, doet roken. Daarom vraagt de Generatie Rookvrij dat roken niet meer gebeurt in het zicht van kinderen.”

“We geven dit signaal op het ideale moment: op vrijdag 31 mei is het Werelddag zonder Tabak én we hebben net de verkiezingen achter de rug. We vragen aan de volgende regeringen dan ook om mee werk te maken van die eerste rookvrije generatie. Uit een bevraging van de Stichting tegen Kanker vorig jaar bleek immers dat maar liefst 85 procent van de Belgen wil dat de speeltuinen rookvrij worden gemaakt.”