Leerlingen academie geven varkensruggen in Nekkerspoelstraat likje verf: “Een beetje kleur in onze openbare ruimte” Antoon Verbeeck

04 juli 2020

13u00 5 Mechelen Leerlingen van de Academie voor Beeldende Kunsten in Mechelen hebben de varkensruggen in de Nekkerspoelstraat onder handen genomen. De varkensruggen verhinderen foutparkeren en beschermen zo het groen. In plaats van grijze betonblokken zijn het nu kunstwerken op het openbaar domein geworden.

“Medewerkers van de uitvoeringsdiensten kwamen op het idee om de varkensruggen te beschilderen en zo de openbare ruimte een beetje mooier en kleurrijker te maken. De kunstacademie wilde meteen meewerken! We voorzagen het nodige materiaal en verf en zorgden voor het transport van de loodzware blokken. Ik ben heel tevreden met het resultaat en zou dit op meerdere locaties mogelijk willen maken”, zegt Patrick Princen (VLD-Groen-M+), schepen van Openbare Werken.

Vertraging

Momenteel zijn zeven varkensruggen beschilderd in de straat. Op termijn zouden dat er twaalf moeten zijn. Door corona liep het project vertraging op. “In de weken voor de paasvakantie werkten de leerlingen vier lesuren per week in verschillende groepjes aan hun blok. Toen het coronavirus uitbrak, vielen ook de lessen in de Academie stil. Nu kunnen de cursisten eindelijk met trots hun kunstwerk tonen en brengen ze kleur in onze openbare ruimte. Als stadsbestuur helpen we daar graag bij. Mechels talent mag getoond worden”, besluit Björn Siffer (VLD-Groen-M+), schepen van Cultuur.