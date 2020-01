Leerling-chauffeur rijdt onder invloed van drugs en moet voorlopig rijbewijs afgeven TVDZM

17 januari 2020

10u50 0 Mechelen Een leerling-chauffeur (20) heeft zijn voorlopig rijbewijs al meteen kunnen inleveren nadat hij afgelopen donderdagnamiddag werd betrapt op het rijden onder invloed van drugs. De twintiger liep tegen de lamp tijdens een alcohol- en drugscontrole in de Sint-Katelijnestraat in Mechelen.

“De man bleek onder invloed te rijden van cannabis”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. “Toen de chauffeur zijn rijbewijs moest inleveren, bleek het om een voorlopig rijbewijs te gaan.” Het rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort moet hij het uitleggen op de politierechtbank. “De chauffeur bleek ook nog eens in bezit te zijn van een gebruikershoeveelheid cannabis.” De drugs werden in beslag genomen.

De politiezone Mechelen-Willebroek trok nog een tweede rijbewijs in voor vijftien dagen. Deze chauffeur was ook onder invloed van cannabis. De chauffeur was niet aan zijn proefstuk toe. Eind juni 2016 werd hij al een keer geverbaliseerd voor gelijkaardige feiten en verloor hij ook al zijn rijbewijs.

Bromfiets

Tot slot nam de politie ook nog een bromfiets in beslag. De bestuurster veroorzaakte met haar bromfiets een verkeersongeval op de Grote Markt in Mechelen. “Daar reed ze een voetganger langs achteren aan”, klink het bij de politiewoordvoerder. “Zowel de bestuurster van de bromfiets als de aangereden persoon raakten hierbij lichtgewond.”

Volgens de politie bleek de vrouwelijke bromfietsster onder invloed te zijn van amfetamines en cocaïne. “Aangezien ze geen rijbewijs heeft, wat ook niet verplicht is voor haar bromfiets, werd haar voertuig ingehouden voor twaalf uur”, besluit Van de Sande. Tijdens de alcohol- en drugscontroles werden in totaal 97 ademtests afgenomen. De actie kaderde in de BOB-wintercampagne.