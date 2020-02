Leerling-bestuurster (37) vergist zich van pedaal en rijdt tegen bushokje Tim Van der Zeypen

04 februari 2020

17u30 6 Mechelen In Leest-Dorp is dinsdagmiddag een auto ingereden op een bushokje. Twee pendelaars die op hun bus zaten te wachten raakten gewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.30 uur dinsdagnamiddag. De 37-jarige leerlingbestuurster kwam uit de richting van Tisselt en reed ter hoogte van het kruispunt aan café Vive Lamour richting Kouter. Tijdens dat manoeuvre verloor de vrouw de controle over haar stuur en vergiste ze zich van pedaal.

Hierdoor knalde ze eerste tegen de gevel van het café, reed ze tegen een bloembak en de veranda van het café. De wagen kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een bushokje wat verderop maar botste ook nog tegen een verlichtingspaal en een vuilnisbak. De ravage na het ongeval was groot.

Zwaargewond

In het bushokje stonden op dat moment drie pendelaars te wachten op hun bus. “Twee ervan raakten gewond en werden afgevoerd naar het ziekenhuis”, bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Een van deze gewonden liep zware verwondingen op aan het been. De brandweer moest haar vanonder de vuilnisbak bevrijden.

De bestuurster van de wagen verkeerde in shock. Zij werd opgevangen door slachtofferhulp van de politie. Een derde pendelaar, een zwangere vrouw, raakte niet gewond maar ook zij verkeerde in shock. De brandweer zal de veranda stutten en de rijbaan moeten reinigen. Fluvius is momenteel ter plaatse om de verlichtingspaal te verwijderen.

Door het het ongeval was de rijbaan een tijdlang versperd. Het doorgaand verkeer moest een omleiding volgen. Een takelwagen moesten de wagen komen takelen. Tot die tijd bleef de rijbaan afgesloten voor het verkeer.