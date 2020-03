Leerkracht Scheppersinstituut thuis met coronabesmetting Wannes Vansina

09 maart 2020

13u40 3 Mechelen Een leerkracht van het Scheppersinstituut in Mechelen zit sinds vrijdag thuis met een coronabesmetting. Ze liep het virus hoogstwaarschijnlijk op tijdens een skivakantie in Noord-Italië.

Volgens adjunct-directeur van de secundaire school Hamid Riffi leek er aanvankelijk niets aan de hand, maar kreeg de vrouw vrijdag plots de eerste symptomen. “Ze voelde zich ziek en is meteen naar huis gegaan. Zondag kregen we in de late namiddag het bericht dat ze besmet was met het coronavirus.”

De school nam daarop meteen contact op met de stad en het Agentschap Zorg en Gezondheid en bracht personeel en leerlingen op de hoogte. “De lessen vinden gewoon plaats. Leerlingen van de leerkracht moeten wel ’s morgens en ’s avonds hun temperatuur nemen en bij verhoging contact opnemen met hun huisarts.”

Sinds begin vorige week werden de leerlingen al gevraagd een aantal preventieve maatregelen in acht te nemen, zoals het regelmatig wassen van de handen. “Het onderhoudspersoneel is iets grondiger met deurklinken en dergelijke”, geeft Riffi nog mee.

De kans dat de leerkracht collega’s of leerlingen heeft besmet, is overigens klein net omdat ze nog geen symptomen had. Overigens stelt ze het volgens de adjunct-directeur goed, maar moet ze uit voorzorg wel nog een tijdje in quarantaine blijven.