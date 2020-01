Leerkracht (23) in de cel voor aanranding van vierjarige kleuter, raadkamer verlengt aanhouding Slachtoffertje is dochter van collega-leerkracht Tim Van der Zeypen

21 januari 2020

11u50 128 Mechelen Een 23-jarige leerkracht uit Keerbergen zit in de gevangenis. De twintiger wordt verdacht van de aanranding van een minderjarige. Het zou gaan om een vierjarige kleuter van dezelfde school in Mechelen waar ook de leerkracht les geeft. Het slachtoffertje zou bovendien het dochtertje zijn van een collega. Vanochtend verscheen de twintiger voor de raadkamer.

Speurders van de politiezone Mechelen-Willebroek arresteerden de 23-jarige leerkracht afgelopen vrijdag. Dat gebeurde op de school waar de twintiger les geeft. De man werd in de meteen in boeien geslagen en meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Zaterdag werd hij door onderzoeksrechter Theo Byl aangehouden. “Op verdenking van aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige”, bevestigt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Collega

Een dag voor zijn arrestatie waren de ouders van het slachtoffertje, een vierjarige kleuter uit dezelfde school maar ook het dochtertje van een collega, naar de politie gestapt om klacht in te dienen. Volgens de eerste verklaringen van de kleuter moest zij na zijn les donderdag nablijven om te helpen bij het opruimen. Wanneer de twee alleen waren achtergebleven moest het meisje enkele handelingen uitvoeren.

Kinderporno

Speurders voerden vrijdag na zijn arrestatie ook meteen een huiszoeking uit in de woning van de 23-jarige in Keerbergen. Onder andere zijn laptop werd meegenomen door de politie. Deze werd uitgelezen door de politie. Naar verluidt werd er ook kinderpornografisch materiaal op aangetroffen. De laptop werd vervolgens in beslag genomen.

Gedeeltelijke bekentenissen

Na een verblijf van twee dagen in de gevangenis, verscheen de twintiger uit Keerbergen vandaag voor de raadkamer in Mechelen. Volgens onze informatie zou hij ook al gedeeltelijke bekentenissen hebben afgelegd. Zijn raadsman Bart Vanmarcke wilde na afloop van de raadkamer niet in detail treden en wacht het verdere onderzoek af.

“De gevangenis is niet de ideale plaats voor iemand die dergelijke misdrijven zou hebben gepleegd”, Advocaat Bart Vanmarcke

Behandeling

Wel liet hij weten dat hij een vrijlating onder elektronisch toezicht (enkelband, red.) vroeg. “De gevangenis is niet de ideale plaats voor iemand die dergelijke misdrijven zou hebben gepleegd”, klonk het bij de strafpleiter. De arrestatie en het verblijf in de gevangenis, valt voor de 23-jarige zwaar. “Hij zit enerzijds in met wie hij allemaal heeft teleurgesteld”, aldus meester Vanmarcke nog. “Anderzijds is hij ook opgelucht dat er verschillende zaken op tafel zijn gegooid en hij in alle openheid aan zichzelf kan beginnen te werken.”

Na beraad besliste de voorzitter van de raadkamer om niet in te gaan op de vraag van de advocaat om zijn cliënt vrij te laten met een enkelband. De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket bevestigde zopas dat de aanhouding van de 23-jarige verdachte met één maand werd verlengd.