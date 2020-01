Leerkracht (23) in de cel voor aanranding van minderjarige leerling Tim Van der Zeypen

21 januari 2020

11u50 34 Mechelen Een 23-jarige leerkracht uit Keerbergen zit in de gevangenis. De twintiger wordt verdacht van de aanranding van een minderjarige. De feiten zouden zich hebben afgespeeld op een school in Mechelen. Vanmorgen moest hij voor de raadkamer verschijnen.

De ouders stapten eind vorige week naar de politie en dienden een klacht in. De dag nadien werd de 23-jarige leerkracht opgepakt op school. De twintiger werd meegenomen voor verhoor naar het politiekantoor en werd in de loop van zaterdagvoormiddag voor onderzoeksrechter Theo Byl gebracht. “Die besloot om de man aan te houden”, bevestigt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Speurders voerden vrijdag ook nog een huiszoeking uit in de woning van de 23-jarige in Keerbergen. Onder andere zijn laptop werd meegenomen door de politie. Deze werd uitgelezen. Naar verluidt werd ook kinderpornografisch materiaal op aangetroffen. De laptop werd in beslag genomen, vanochtend verscheen de twintiger na twee dagen in de gevangenis voor de raadkamer.

