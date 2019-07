Leden slepen jeugdhuisboot Joppe naar scheepswerf: “We houden ons hart vast voor factuur” Wannes Vansina

09 juli 2019

12u29 0 Mechelen De Mechelse jeugd moet het twee maanden zonder Joppe stellen. Een sleepboot voerde de jeugdhuisboot dinsdagochtend naar een droogdok in Rupelmonde voor een vijfjaarlijks onderhoud. Het bestuur stak zelf de handen uit de mouwen en trok de 49 meter lange samberspits door de Battelsluis. “Een boot is veel werk, maar de kosten en nadelen wegen niet op tegen de charme.” Al vreest het bestuur dit keer wel voor de factuur.

Om de vijf jaar moet de jeugdhuisboot naar een scheepswerf voor een onderhoud van de romp. “Daar controleren ze de dikte van de bodem. Is deze te dun, dan lassen ze er nieuwe staalplaten tegen. Vervolgens leggen ze een nieuwe beschermlaag”, vertelt voorzitter Sigi Ackermans. Het jeugdhuisbestuur vreest voor de kosten. De peklaag van vijf jaar geleden ziet er zichtbaar slecht uit en er staat – als gevolg? - een beetje water in de bodem. “De laag werd vijf jaar geleden slecht gelegd. We vrezen voor de factuur.”

Vijf jaar sparen

Sowieso is het onderhoud van de boot een grote kost voor het jeugdhuis. “We sparen hier vijf jaar voor en na het onderhoud staan we weer op nul. Een boot heeft wel meer nadelen. Qua isolatie is het een pak minder: in de winter is het ijskoud, in de zomer snikheet en begint ons bier te schuimen omdat we het niet voldoende gekoeld krijgen. Maar de boot inruilen voor een gebouw? Geen sprake van. Liever dit dan geen boot”, lacht hij.

Geen motor

Omdat de samberspits niet over een werkende motor beschikt, kwam er een sleepboot aan te pas om hem naar de scheepswerf te voeren. Omdat beide niet in een keer door de sluis van Battel konden, moesten de leden vol aan de bak en het schip er met behulp van touwen door trekken. “Maar dat is niets in vergelijking met vroeger. Toen kwam de sleper maar tot het Zennegat en trokken we de Joppe tot daar”, vertelt oud-voorzitter Stijn Fierens.

Het gaat goed met Joppe. De kern bestaat uit vijftien mensen.

Enkele jaren geleden waren we maar met drie Oud-voorzitter Stijn Fierens

Hij is de enige die de verhuisoperatie al heeft meegemaakt. “Na de vorige zijn de anciens vertrokken en ben ik als enige gebleven om de nieuwe generatie op te leiden. Pas dit jaar ben ik uit het bestuur gegaan. Ik heb verlof gepakt om hier vandaag te kunnen zijn. Het is een speciaal moment. Joppe betekent veel voor mij. Dit voelt een beetje als een afscheid na twaalf jaar”, zegt Fierens.

Stroboscopen

Volgens hem gaat het goed met Joppe. “De kern bestaat uit vijftien mensen. Enkele jaren geleden waren we maar met drie.” Het jeugdhuis kampt zoals de hele sector met de tijdsgeest. “Overal hebben de jeugdhuizen minder leden omdat jongeren thuis blijven of op café gaan. Ze blijven vaak in de eigen omgeving. Dan kopen ze een bak bier en zetten ze zich in de tuin. Dat is jammer, maar wat kan je daar als jeugdhuis aan doen? Wij zijn nog redelijk goedkoop, met slechts anderhalve euro voor een pint.”

Nochtans heeft Joppe volgens Ackermans naast goedkope drank veel te bieden. “Sinds dit jaar beschikken we over onder meer lasers, een rookmachine en stroboscopen. Daar zijn we best trots op, als je dat vergelijkt met cafés of andere feestjes in Mechelen”, zegt Ackermans. Het jeugdhuis maakt van de verhuis naar de scheepswerf ook gebruik om een aantal ingrepen te doen. Zo komt er een verhoogd podium voor de deejay. Eind augustus heropent Joppe de deuren.