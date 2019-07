Laura opent eerste ontbijtgranenbar Flakes & Shakes: “Cornflakes komen vanuit de hele wereld” Wannes Vansina

12u46 7 Mechelen In de Borzestraat in Mechelen is deze maand Flakes Shakes opengegaan, de eerste ontbijtgranenbar van Mechelen. Uitbaatster Laura Vanmolecot (22) haalde de inspiratie in Londen. “Hopelijk vallen mijn cornflakes van over de hele wereld hier ook in de smaak.”

De Leestse maakte in Londen kennis met Cereal Killer. “Een superleuk concept. In Antwerpen heb je Cereal Heaven, maar in Mechelen bestaat zoiets nog niet. Ik wilde altijd al een eigen zaak”, vertelt ze. Ze belooft cornflakes van over heel de wereld, maar voorlopig beperkt ze zich tot een selectie van de bij ons welbekende en Amerikaanse. “In China en Japan zijn cornflakes blijkbaar ook heel populair, maar dat ga ik zelf nog moeten ontdekken”, lacht ze.

Wat nu eigenlijk de lekkerste zijn. “Wat mij betreft de simpele ChocoPops. Mocht ik trouwens alleen maar mijn eigen smaak volgen, dan zouden hier alleen maar ontbijtgranen met chocolade staan. Ik ben niet zo voor fruit, maar heb het uiteraard wel.” Naast cornflakes biedt ze ook granola’s en havermout.

Ze heeft een kleine 25 verschillende soorten staan. Bezoekers kunnen naar hartenlust combineren of een bowl bestellen via Deliveroo. Overigens is Flakes & Shakes meer dan alleen maar ontbijtgranen. Even belangrijk zijn de freakshakes: milkshakes met bijzonder veel topping als smarties, fruit of zelfs hele donuts. Bezoekers kunnen verder ook pistolets, pannenkoeken en croque monsieurs krijgen in de ontbijt- en lunchbar.

Flakes & Shakes is geopend van 10 tot 16 uur. Zondag en maandag zijn sluitingsdagen. Meer info op lauravanmolecot.wixsite.com/flakesandshakes.