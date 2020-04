Langste Veggietafel picknickt online: “Geniet samen in uw kot” Wannes Vansina

10 april 2020

09u48 0 Mechelen Mechelen Klimaatstad en EVA Mechelen organiseren op 16 april de twaalfde editie van De Langste Veggietafel. Omwille van corona vindt het populaire picknickevenement online plaats.

Al elf keer brachten de organisatoren honderden Mechelaars samen op de Grote Markt om daar vegetarisch en afvalarm te picknicken. De boodschap aan alle Maneblussers: schrap vlees of vis minstens een dag in de week van het menu.

Ze beslisten De Langste Veggietafel omwille van corona niet te annuleren, wel digitaal te laten gaan. “Zo blijft deze editie van De Langste Veggietafel een sociaal evenement waar Mechelaars vanuit hun kot samen kunnen genieten van veggie maaltijden.”

Deelnemers wordt gevraagd om thuis hun veggie maaltijden te bereiden of te bestellen bij ‘standhouders’ Funky Jungle, Fleur d’Or Catering, The Kind Coconut, Kabas, Kato Gateaux, Soeper en Sister Bean en vervolgens een foto te posten met de hashtag #LangsteVeggietafel. Vijf deelnemers kunnen zo een VIP-diner winnen.

In samenwerking met de vzw VOEM wordt ook ingezet op een plantaardige levensstijl bij moslims. “De Langste Veggietafel is dit jaar dus niet alleen samen (thuis!) gezellig picknicken en culinaire horizonten verbreden, maar ook de place to be voor tips en tricks voor een plantaardige ramadan.”