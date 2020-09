Lamot verwelkomt eerste congres in zes maanden: “Het komt stilaan weer op gang” Wannes Vansina

05 september 2020

15u41 3 Mechelen In congrescentrum Lamot in Mechelen vond zaterdag het eerste congres in zes maanden plaats. “Mensen moeten niet bang zijn om bij ons naar een congres te komen. Alles verloopt coronaproof”, verzekert manager Jan Simons.

Het was Nelos (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en Sport) dat zaterdag de ban brak. Voor het eerst sinds de lockdown van maart werd het auditorium gebruikt, voor een academische zitting.

“Dit is het eerste grote evenement sinds de lockdown. Voor het overige hebben we enkel kleine groepjes gehad. We zien dat het stilaan weer aantrekt, zij het met mondjesmaat en uiteraard binnen de beperkingen die corona ons oplegt”, zegt Simons.

En die zijn niet min. In plaats van 300 personen, kunnen er nu slechts 100 personen in het auditorium, al worden dat er nu wel meer met de versoepeling van de afstandsregel (van anderhalve naar een meter).

Iedereen aan het werk

“We hebben heel wat inspanningen gedaan om Lamot coronaproof te maken. We hebben onder meer een aparte in- en uitgang gecreëerd en de airco aangepakt zodat de slechte lucht naar buiten gaat”, licht hij toe.

Alle medewerkers van Lamot zijn overigens wel aan het werk. “We proberen onze mensen, ons kapitaal, aan boord te houden door hen in te schakelen voor de stad, onder meer voor contacttracing.”