Lamot doet dienst als oldtimergarage Wannes Vansina

14 oktober 2019

15u27 2

Wie een zwak heeft voor oude wagens, moest zondagavond zijn in … Lamot in Mechelen. De parkeergarage leek even dienst te doen als oldtimergarage. Een tiental Morgans uit vervlogen decennia stond er ondergronds geparkeerd. Vermoedelijk besloten de eigenaars een rondrit door de regio met een etentje in de stad. Gebruikers van Lamot genoten mee.