Lachgas is niet om mee te lachen: stad rolt actieplan uit Wannes Vansina

28 januari 2020

12u48 3 Mechelen Mechelen maakt een vuist tegen het gebruik van lachgas als roesmiddel. Het stadsbestuur keurde in november een plan van aanpak goed dat nu stelselmatig wordt uitgerold.

Het gebruik van het goedkope roesmiddel is een groot probleem in Mechelen, net als in de rest van Vlaanderen overigens. Vaak zie je op straat de restanten van experimenteergedrag rondslingeren, regelmatig neemt de politie flessen in beslag.

In november liep nog een persoon tegen de lamp met zeven grote flessen in zijn wagen. “Ik denk dat je daar gans Mechelen mee aan het lachen kon krijgen. Is het niet tijd voor een campagne om jongeren te waarschuwen voor de gevaren?”, vraagt sp.a-gemeenteraadslid en huisarts Farid Bennasser.

