Laatste kans voor dertiger die betrapt werd met zes kilogram cannabis Tim Van Der Zeypen

22 juli 2020

12u40 0 Mechelen De rechtbank in Mechelen heeft een 34-jarige Mechelaar schuldig bevonden aan het bezit en verhandelen van drugs. De dertiger werd bij een politiecontrole eind november 2019 in Bonheiden betrapt met maar liefst 5,8 kilogram cannabis.

“Als ik de drugs ging halen, kreeg ik vijfhonderd euro van een man die ik kort daarvoor had leren kennen op café”, verklaarde hij destijds aan de politie. De feiten werden dus niet ontkent. Volgens zijn raadsman kampte hij sinds het verlies van zijn job met een drugsproblematiek. Eens hij was afgekickt, geraakte hij verslaafd aan de alcohol. Er werd op zitting twee weken geleden gevraagd om enige mildheid. Die kreeg de dertiger ook. De rechter veroordeeld hem tot een celstraf van 37 maanden en een geldboete van 8.000 euro met uitstel. De komende vijf jaar zal hij zich wel aan enkele voorwaarden moeten houden. “Het is een allerlaatste kans”, besloot de rechter.