Laatste Besloten Hofje gerestaureerd en te zien in Museum Hof van Busleyden Wannes Vansina

25 juli 2019

10u51 0 Mechelen De restauratie van de Besloten Hofjes zit erop. Vanaf vandaag donderdag is ook het zevende en laatste van de unieke retabelkastjes uit de eerste helft van de zestiende eeuw te zien in Museum Hof van Busleyden.

“Na zeven jaar studie en conservatie-restauratie zijn de Besloten Hofjes van de Mechelse gasthuiszusters weer alle zeven herenigd. Samen herbergen ze een schat van 1.110 zijden bloemen en planten”, zegt Joke Vandermeersch, hoofdrestaurator Besloten Hofjes. “Daniël en de Leeuwenkuil toont een gedetailleerde tuin met opvallende fauna: kleine vogels, slakken, spinnen en zelfs een minuscule eekhoorn. Haalde de animatiefilm ‘Ice Age’ hier de mosterd? Vast niet, maar zoals de computeranimatie bijdroeg aan een meer realistische filmervaring, hebben de zestiende-eeuwse Hofjes de tuinimitatie in zijde tot een ongeëvenaard hoogtepunt gebracht.”

Het Hofje moest oorspronkelijk klaar zijn voor de opening van Museum Hof van Busleyden in juni vorig jaar. De ontdekking van een verborgen reliëfpatroon op de zij- en achterwanden vroeg om extra onderzoek. Het Hofje toont het bijbelverhaal van Daniël in de Leeuwenkuil, omgeven door bloemen en dieren, wassen zegels, papieren rolletjes, inscripties en ornamenten. Het toont heel wat verschillen met de andere Hofkes. Zo is het veel kleiner van formaat, al is het artistiek erg hoogstaand. De twee sculpturen aan weerszijde van Daniël zijn uit albast vervaardigd, niet uit hout.

Bezoekers konden het Hofje al gedeeltelijk zien tijdens de tijdelijke expo ‘It almost seemed a lily’, waarin de Besloten Hofjes in dialoog gingen met het werk van Berlinde De Bruyckere. Het Hofje was toen volledig ontmanteld. De voorbije twee maanden stelden de restauratoren het opnieuw samen.