Kwart meer fietsenstallingen aan stadsgebouwen





Wannes Vansina

09 september 2020

16u57 1

Stad Mechelen breidt het aantal stallingsplaatsen voor fietsen aan het Huis van de Mechelaar, (de binnenkoer van) het stadhuis, De Zeeridder en het Sociaal Huis uit. De capaciteit wordt opgetrokken van 272 tot 341 plaatsen. Ook komen er oplaadpunten voor elektrische tweewielers bij. “Meer en meer Mechelaars gaan de fiets op, ook onze medewerkers. We geven als stad hiermee het voorbeeld in woon-werkverkeer waarbij deze uitbreiding in fietsinfrastructuur door iedereen kan gebruikt worden. De nieuwe fietsenstallingen en oplaadpunten zorgen ervoor dat elke fiets veilig kan gestald worden en tijdens het winkelen of werken kunnen opgeladen worden“, vertelt Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke. De investering bedraagt 56.473 euro.