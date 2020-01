KVM-supporter (41) riskeert zes maanden cel én drie jaar stadionverbod voor Hitlergroet tijdens KV Mechelen-Charleroi Tim Van der Zeypen

15 januari 2020

12u30 1 Mechelen Het parket heeft zopas een celstraf van zes maanden en een bijkomend stadionverbod van drie jaar gevorderd tegen Kris V. (41) uit Puurs. Volgens hen deed de supporter van KV Mechelen tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi in november 2019 drie Hitlergroeten naar Marco Ilaimaharitra. De middenvelder met Afrikaanse roots was zo aangeslagen dat hij het voetbalveld al huilend verliet.

“Ik ben gewoon verkeerd geïnterpreteerd geweest”, klonk het in het verweer van de veertiger. “Ik heb met mijn armen bewogen maar enkel ‘amateur’ geroepen.” Woensdagvoormiddag mocht hij zich komen verantwoorden op de rechtbank voor het aanzetten en verspreiden van racisme tijdens de voetbalwedstrijd van K.V. Mechelen en Charleroi.

Beide partijen op zitting stonden lijnrecht tegen over elkaar. Terwijl de zaak voor het parket een uitgemaakte zaak was en zwaaiden ze met fragmenten uit camerabeelden en verklaringen van getuigen. Bij de verderdiging vroegen ze de vrijspraak. “Op het voetbal worden allerlei bewegingen gemaakt met de armen”, zei zijn raadsman Jeroen Nijs. “Wellicht door zijn postuur en voorkomen, werden zijn bewegingen verkeerd opgevat.”

Stadionverbod

Naast een celstraf van zes maanden en een geldboete die kan oplopen tot 4.800 euro riskeert de veertiger nog een stadionverbod in heel België voor drie jaar. “Meneer verdient hier een rode kaart. Racisme in het voetbal hoort niet thuis en moet worden onderdrukt”, voegde openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem nog toe aan zijn vordering.

K.V. Mechelen zelf legde hem al een stadionverbod op van in totaal twintig maanden. “Als familieclub moesten we een sterk signaal geven en een strengstraf opleggen”, zei voorzitter van het Malinwa Supportersorgaan Gert Van Dyck eerder. Dit stadionverbod is voorlopig enkel geldig voor het voetbalstadion van KV Mechelen.

Vonnis volgt binnen de maand.