KV speelt drie risicowedstrijden op maand tijd Wannes Vansina

15 januari 2020

15u58 10 Mechelen KV Mechelen speelt op een maand tijd drie risicowedstrijden. Nu vrijdag geeft de club Standard partij in een naar alle waarschijnlijkheid uitverkocht stadion – er zijn nog maar 250 tickets. Op 1 februari volgt AA Gent, op 15 februari Anderlecht.

Bovenop het circulatieplan dat altijd van kracht is, komen bijkomende veiligheidsmaatregelen. Bezoekende supporters kunnen enkel met de bus naar het stadion komen, omwonenden wordt gevraagde alle waardevolle voorwerpen als fietsen en zaken die als projectiel kunnen dienen te verwijderen. In een aantal straten wordt parkeren verboden. De politie zet onder meer een helikopter in voor de ordehandhaving.

