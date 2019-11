KV Mechelen wil ook in Fifa 20 scoren: club trekt professionele gamer aan Wannes Vansina

07 november 2019

16u06 1 Mechelen KV Mechelen strijdt net als de andere eersteklassers mee in de Proximus ePro League, maar laat het daar niet bij. De voetbalclub richt, naar eigen zeggen als eerste van het land, een heus Gaming Department op om deel te nemen aan verschillende e-sportscompetities. “Door middel van gaming willen we onze fanbase ook tijdens de week bereiken en de community vergroten”, zegt Miran Salim, de kersverse Chief Gaming Officer.

De ePro League werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Alle eersteklasseclubs zijn verplicht om deel te nemen met een amateurspeler en een profspeler aan de FIFA 20-competitie. Aangezien KV Mechelen vorig jaar nog in 1B speelde, is het een nieuw gegeven voor de club. “We gaan echter verder dan de traditionele aanpak”, zegt Geoffrey Vanherck, marketingcoördinator van KV Mechelen.

“Gamen is immens populair, van de jeugd tot en met de 35-jarigen. Uit studies blijkt ook dat alle opleidingsniveaus enorm veel gamen. Door daar ook als club op in te zetten, willen we onze fans niet alleen tijdens wedstrijden bereiken, maar het hele jaar door. We willen de gamingcommunity meer aan ons binden en zo ook nieuwe mensen naar KV Mechelen trekken”, verklaart Vanherck.

Gaming room

De club bouwt momenteel aan een gaming room en stelde al een ‘chief gaming officer’ aan: Miran Salim, een student toegepaste economische wetenschappen uit Leuven en fervent FIFA-speler. Vorig jaar kwam hij in de ePro League uit voor Club Brugge en behaalde hij als enige amateur de halve finale. Hij wordt dit seizoen de profspeler van KV Mechelen, maar zal veel meer doen dan dat.

“Ik zal content maken over gamen met spelers van de A-kern, zal KV Mechelen vertegenwoordigen op grote gaming events, zal contacten houden met de jonge fanbase, zal de ouders van jeugdspelers of jonge fans informeren over hoe ze kunnen omgaan met hun gamende zoon of dochter.”

Hij ziet het helemaal zitten. “Het is mijn droom om van mijn hobby mijn beroep te maken”, lacht hij. “In België ligt dat nog moeilijk, maar in Nederland of Duitsland zijn er al wel mensen die professioneel met gaming bezig zijn.” Hijzelf speelt minstens 2 uur op een weekdag, minstens 5 op een weekenddag.

Bart Cannaerts

Aanvaller Dante Vanzeir, zelf een aanhanger van het FIFA-game, nam het donderdag tijdens de voorstelling op tegen Miran, maar ging 1-0 de boot in, ondanks defensief spelen. “Gamen komt de laatste jaren heel fel op. Ikzelf speel geregeld, niet alleen FIFA. De meeste spelers gamen. Ik ben blij hieraan te kunnen meewerken.”

Opmerkelijk is dat Malinwa niet alleen focust op de voetbalgames, maar het ruimer ziet. “Net zoals onze sportieve cel mogelijke versterkingen voor de A-kern voorstelt, zal het Gaming Departement alle games in kaart brengen en bekijken of we voor deze games kunnen rekruteren. Waar zijn onze supporters of toekomstige fans mee bezig? Dat advies verwachten we van hen”, aldus nog Geoffrey Vanherck. Zo behoort ook een spel als League of Legends tot de mogelijkheden.

De club nam een filmpje op met comedian en supporter Bart Cannaerts om het initiatief bekend te maken bij de fans.