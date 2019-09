KV Mechelen verkoopt vernieuwd stadion voor eerst uit Wannes Vansina

23 september 2019

14u02 0 Mechelen Het AFAS Stadion wordt zaterdag een grote heksenketel. Voor het eerst sinds de vernieuwing verkocht KV Mechelen zijn voetbaltempel volledig uit. Vandaar dat de club nu komt met ‘Free your seat!’.

De recordverkoop komt er voor de topper tegen Club Brugge. Alle 16.500 plaatsen zullen om 18 uur dus zijn ingenomen. “Naast de 12.144 abonnementen gingen alle resterende plaatsen via losse tickets over de toonbank, zodat het nieuwe AFAS Stadion, voor de eerste keer sinds zijn oplevering in 2018, volledig uitverkocht is”, meldt de club. Wat betreft de business-plaatsen zijn er nog wel tickets, al zijn ook dat de allerlaatste.

Het succes inspireert de club meteen tot een nieuw initiatief: Free Your Seat. Abonneehouders kunnen wanneer ze zelf belet zijn hun plaats voor een uitverkochte thuiswedstrijd verkopen aan een andere supporter. De verkoper krijgt 40 procent van de winst (als dranktegoed). 10 procent is voor de communitywerking, de rest voor de club.