KV Mechelen speelt dit seizoen nog minstens vier risicowedstrijden Wannes Vansina

02 september 2019

20u56 0

De Mechelse gemeenteraad heeft een politieverordening vastgesteld tot instelling van een veiligheidsperimeter en het opleggen van een buscombiregeling voor verschillende thuiswedstrijden van KV Mechelen dit seizoen. De maatregelen zijn van kracht bij wedstrijden tegen Club Brugge (competitiewedstrijd op 28 september), Antwerp (20 oktober), Standard (17-19 januari), Anderlecht (14-16 februari) en Genk (reeds gepasseerd) en tegen Beerschot. De beslissing betekent onder meer dat personen met een stadionverbod uit de buurt moeten blijven, er geen drank in glas mag worden verkocht of gebruikt en dat de loketten dicht blijven. Herashekkens moeten ervoor zorgen dat de thuissupporters niet in aanvaring komen met de bezoekers, die verplicht zich met georganiseerd busvervoer naar het stadion moeten begeven.