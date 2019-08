KV Mechelen populairder dan ooit: 12.000 abonnementen verkocht Wannes Vansina

24 augustus 2019

16u33 0 Mechelen KV Mechelen heeft de kaap van 12.000 abonnementen gerond. Dat meldt de club via zijn website. Spelers Nikola Storm en Alexander Corryn overhandigden de 12.000ste seizoenskaart aan Boris Van Opstal.

De spelers verrasten de jongeman bij hem thuis. Ze overhandigden hem de kaart en een uniek truitje met daarop zijn naam en het opschrift ’12.000ste abonnee’. De club heeft dan ook reden om te vieren. De verkoop breekt dit seizoen alle records.

Enkele weken geleden werd al het record gebroken (10.835 stuks), maar de kaarten blijven dus als zoete broodjes over de toonbank gaan. De zaak Propere Handen heeft dus niet voor een verminderde verkoop gezorgd, wel integendeel. Wellicht gaven de overwinningen in de competitie wel een extra boost.

Een abonnement kopen, kan nog altijd. Het record zal dus nog worden bijgesteld. “Het blijft nog altijd voordelig om een seizoenskaart te kopen in plaats van losse tickets. Bovendien geeft het je zekerheid over een plaats in de tribune nu het AFAS Stadion stilaan vol loopt met abonnees en het aantal vrije plaatsen voor tickets beperkt is”, aldus de club.