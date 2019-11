KV Mechelen-coryfee en ‘kapitein met maar één arm’ Swa Tuyaerts overleden: “Papa was een icoon” Wannes Vansina

07u00 7 Mechelen Familie en vrienden nemen vrijdag afscheid van Frans Tuyaerts. De oud-speler van KV Mechelen overleed afgelopen weekend op 82-jarige leeftijd. Tot op het einde was ‘de kapitein met maar een arm’ bezig met de club van zijn hart. Hij werd na al die jaren ook nog steeds aangesproken op zijn glorietijd. “Papa was een icoon.”

Swa Tuyaerts speelde van 1955 tot 1967 bij Malinwa. Hij speelde liefst 306 wedstrijden. Bij zijn intrede maakte hij meteen de degradatie en vervolgens zeven magere jaren in tweede klasse mee, maar dat werd later goedgemaakt met de promotie en onder meer – in 1967 - een eerste bekerfinale voor KV Mechelen ooit (weliswaar verloren), tegen Standaard. Hij bleef tot hij ten gevolge van een spelersruil bij Olympic Charleroi belandde en vervolgens bij Racing White.

Na zijn spelerscarrière was de Mechelaar nog twintig jaar trainer bij diverse voetbalploegen in tweede en derde klasse.

Fier

“Hij is altijd met voetbal bezig gebleven”, vertelt dochter Nadia. “Nadat hij gestopt was als trainer, is hij terug naar zijn oude liefde KV getrokken en heeft daar nog wat scoutingwerk gedaan. Hij ging naar alle thuismatchen kijken met oud-spelers als Kamiel Van Damme en Louis Volkaerts. De laatste twee jaar volgde hij de wedstrijden op televisie. Hij was te fier om zich met zijn stok of rollator te laten zien.”

Tuyaerts was een tijdlang voorzitter van de vereniging voor oud-spelers, tot hij bij het overlijden van zijn vrouw Mariette Verniers de fakkel doorgaf aan Kamiel Van Damme. “Hij was een geboren kakker, ik kan het niet anders zeggen. Hij had echt geelrood bloed en hij heeft dat aan mij en mijn dochter doorgegeven. Hij praatte nog heel vaak over zijn tijd. Dan blonk hij. Hij werd er ook voortdurend aan herinnerd. Gingen we iets drinken in Torreke Lembrechts op de Grote Markt, dan werd hij constant aangesproken.”

Arm

Kenmerkend aan Swa Tuyaerts was dat hij van geboorte een onderarm ontbrak. “Papa heeft dat nooit als een handicap gezien. Hij is het mooiste bewijs dat je ook met een beperking ver kan geraken. Hij hield van uitdagingen. Zie naar zijn beroep: technisch tekenaar bij Eternit. Kan je je dat voorstellen, dat hij met zijn stomparm zijn meetlat tegenhield?”

“Hij werd omwille van de ontbrekende onderarm als kind trouwens vaak uitgelachen, maar nooit op KV. Het beste bewijs van de sportiviteit van de club”, zegt Nadia.

De uitvaartplechtigheid vindt nu vrijdag om 10 uur plaats in de aula van de stedelijke begraafplaats. Vlakbij de heilige grond van KV Mechelen dus.